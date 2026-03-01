Кафедру кардиологии в УГМУ возглавила Ольга Миняйло

Кафедру кардиологии в Уральском государственном медицинском университете (УГМУ) возглавила Ольга Миняйло, сообщил близкий к мэрии telegram-канал «Екатеринбург. Главное». Ранее этот пост, до отставки, занимал Ян Габинский.

Напомним, в октябре прошлого года министерство здравоохранения Свердловской области отправило в отставку основателя и бессменного руководителя Уральского института кардиологии 73-летнего Яна Габинского по причине достижения им предельного возраста.

Ян Габинский был главным врачом Уральского института кардиологии.

Сейчас по факту хищений средств бюджета региона через государственный Уральский институт кардиологии возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, один из руководителей медучреждения в 2023-2025 годах помогал аффилированному ему ООО «Клиника сердца» выигрывать контракты на проведение медицинских исследований.

Артем Путилов