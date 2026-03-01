Члены партии «Новые люди» соберутся в Петербурге на съезд в честь шестилетия

Санкт-Петербург выбран городом для проведения съезда партии «Новые люди». Он пройдет 5 марта, сообщил журналистам лидер политического объединения Алексей Нечаев.

Съезд состоится в честь шестилетия партии. В рамках него подведут итоги работы «Новых людей» и определят планы на последующие годы. Господин Нечаев добавил, что ожидаются гости из России и других стран.

Также на съезд приедут депутаты, руководители партийных проектов и комитетов, волонтеры и сторонники партии. «Новые люди» также примут изменения в программу партии.

Татьяна Титаева