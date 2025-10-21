На Ярославском судостроительном заводе задержали зарплату
На Ярославском судостроительном заводе задержали зарплаты сотрудникам, сообщает 76.RU. Как рассказали изданию на предприятии, задержка составляет около полумесяца. По словам обратившегося в издание сотрудника завода, он не получил аванс 29 сентября и зарплату 14 октября.
Фото: Правительство Ярославской области
Представитель предприятия подтвердил задержку зарплат и объяснил ее ожиданием финансирования от Министерства обороны. По его словам, выплаты поступят на этой неделе.
Финансовые сложности на заводе объяснили проблемами, которые возникли из-за предыдущего руководства. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в июне 2024 года Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск заместителя генерального прокурора, в качестве обеспечительной меры по которому было арестовано имущество ПАО «ЯСЗ». Суть иска неизвестна, так как заседание было закрытым. В феврале 2025 года на предприятии сменился генеральный директор. Новым руководителем был назначен Евгений Норенко.