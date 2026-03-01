Президент Ирана назвал гибель Хаменеи объявлением войны всем мусульманам
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что убийство верховного лидера Али Хаменеи Тегеран расценивает как объявление открытой войны всем мусульманам.
Фото: Iran's Presidential website / WANA / Reuters
«Исламская Республика Иран считает кровопролитие и месть виновникам и командирам этого преступления своим законным долгом и правом», — сказал господин Пезешкиан (цитата по IRNA).
Президент подчеркнул, что господин Хаменеи был убит «руками самых злобных преступников в мире», а его смерть назвал тяжелейшей утратой для исламского мира. Масуд Пезешкиан пообещал продолжить путь Али Хаменеи.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. При ударах погиб Али Хаменеи. После этого великий аятолла Макарем Ширази, один из наиболее авторитетных иранских богословов, объявил джихад против США и Израиля.
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении продолжать атаки еще неделю. В ответ Иран объявил о начале операции «Правдивое обещание 4» и сообщил об ударах по американским базам на Ближнем Востоке и разведывательным центрам США.