Президент Ирана назвал гибель Хаменеи объявлением войны всем мусульманам

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что убийство верховного лидера Али Хаменеи Тегеран расценивает как объявление открытой войны всем мусульманам.

Фото: Iran's Presidential website / WANA / Reuters

«Исламская Республика Иран считает кровопролитие и месть виновникам и командирам этого преступления своим законным долгом и правом», — сказал господин Пезешкиан (цитата по IRNA).

Президент подчеркнул, что господин Хаменеи был убит «руками самых злобных преступников в мире», а его смерть назвал тяжелейшей утратой для исламского мира. Масуд Пезешкиан пообещал продолжить путь Али Хаменеи.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. При ударах погиб Али Хаменеи. После этого великий аятолла Макарем Ширази, один из наиболее авторитетных иранских богословов, объявил джихад против США и Израиля.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении продолжать атаки еще неделю. В ответ Иран объявил о начале операции «Правдивое обещание 4» и сообщил об ударах по американским базам на Ближнем Востоке и разведывательным центрам США.

