Президент Ирана назвал гибель Хаменеи объявлением войны всем мусульманам

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что убийство верховного лидера Али Хаменеи Тегеран расценивает как объявление открытой войны всем мусульманам.

«Исламская Республика Иран считает кровопролитие и месть виновникам и командирам этого преступления своим законным долгом и правом», — сказал господин Пезешкиан (цитата по IRNA).

Президент подчеркнул, что господин Хаменеи был убит «руками самых злобных преступников в мире», а его смерть назвал тяжелейшей утратой для исламского мира. Масуд Пезешкиан пообещал продолжить путь Али Хаменеи.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. При ударах погиб Али Хаменеи. После этого великий аятолла Макарем Ширази, один из наиболее авторитетных иранских богословов, объявил джихад против США и Израиля.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении продолжать атаки еще неделю. В ответ Иран объявил о начале операции «Правдивое обещание 4» и сообщил об ударах по американским базам на Ближнем Востоке и разведывательным центрам США.