«Сибирь» стартовала с ничьей в группе «Золото»

Футболисты «Сибири» с ничьей стартовали в чемпионате группы «Золото» Второй лиги. В матче первого тура 1 марта они принимали астраханский «Волгарь» в манеже «Заря».

В первом тайме хозяева провели два безответных мяча. На седьмой минуте Александр Елисеев забил после розыгрыша углового, а на 33-й Денис Покотыло замкнул передачу с правого фланга. Но во втором тайме гости отыгрались. Итоговый счет — 2:2.

По итогам двухкругового турнира в группе «Золото» определятся команды, которые выйдут в Первую лигу.

Валерий Лавский