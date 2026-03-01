С 1 марта в Краснодаре вступили в силу новые ограничения для уличных музыкантов

С 1 марта в Краснодаре начало действовать изменение в расписании уличных выступлений: теперь музыкантам можно играть только в два временных промежутка — с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 21:00. Правила, обязывающие артистов согласовывать концерты с властями, были утверждены администрацией в декабре прошлого года. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно документу, заявки на проведение концертов необходимо подавать в управление культуры не позднее чем за 20 рабочих дней до планируемой даты. В заявлении артисты должны указать точное время, место проведения мероприятия и приложить перечень исполняемых произведений. При этом количество участников одного выступления не может превышать шести человек.

Власти также утвердили список разрешенных локаций для уличных выступлений. Музыкантам запрещено исполнять произведения, противоречащие общественной морали и нравственности. Под запрет попадают композиции, содержащие политические призывы, агитацию, ненормативную лексику, а также призывы к экстремизму, насилию, пропаганде войны, употреблению наркотиков и алкоголя.

За нарушение установленного порядка предусмотрена административная ответственность. Гражданам грозит штраф в размере 3 тыс. руб., предпринимателям — 20 тыс. руб., а юридическим лицам — 30 тыс. руб.

Алина Зорина