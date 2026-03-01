Между Казанью и ОАЭ отменили все рейсы

Все авиарейсы между Казанью и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) отменены. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло казанского аэропорта.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В частности, отменены рейсы FZ 973 и FZ 983 из Дубая (в 00:50 и 4:25 соответственно), EY 840 из Абу-Даби (в 12:35) и G9 944 из Шарджи (в 22:50). Все рейсы из ОАЭ в Казань также отменены.

Вчера днем авиакомпании «Аэрофлот», S7 и «Победа» отменили полеты в ОАЭ и обратно, а позже о закрытии воздушного пространства для гражданских самолетов было объявлено властями ОАЭ и Саудовской Аравии. Это произошло после превентивного удара Израиля по Ирану, о котором министерство обороны страны сообщило утром 28 февраля.

Влас Северин