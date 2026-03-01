В Екатеринбурге конгресс учителей «Точные науки» собрал более 500 педагогов

Проводимый в Екатеринбурге всероссийский конгресс учителей «Точные науки» собрал более 500 педагогов со всей страны, сообщили в департаменте информационной политики. Свердловская область в пятый раз стала площадкой проведения мероприятия.

В этот раз «Точные науки» прошли на базе кампуса Уральского федерального университета (УрФУ). Тема 2026 года — «Точка бифуркации: учитель в мире больших перемен». В дискуссии участвовали министр образования Свердловской области Светлана Тренихина и министр цифрового развития Свердловской области Евгений Шонов.

«У нас в регионе с 2025 года встраивается система обучения педагогов по применению технологий искусственного интеллекта в профессиональной деятельности. Мы проводим, как стратегические сессии и дискуссии, так и разрабатываем методические рекомендации. А также формируем систему повышения квалификации внутри региона с помощью тех методик и тех техник, которые предполагают использование искусственного интеллекта», — рассказала Светлана Тренихина.

Отметим, в педагогической среде все чаще стали возникать дискуссии о буллинге в школе. Так, уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова ранее заявила о том, что в школах Свердловской области необходимо создать безопасную среду для учителей и обучать их медиативным практикам для предотвращения конфликтов с учениками. До этого омбудсмен заявляла о росте жалоб на буллинг в школах.