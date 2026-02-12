Свердловский омбудсмен призвала бороться с буллингом в школах с помощью медиации

В школах Свердловской области необходимо создать безопасную среду для учителей и обучать их медиативным практикам для предотвращения конфликтов с учениками, заявила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова на встрече с министром образования Среднего Урала Светланой Тренихиной. По данным аппарата омбудсмена, в 2025 году госпоже Мерзляковой поступило 89 обращений в сфере образования, из которых 24,7% связаны с конфликтами в школах, включая сообщения о буллинге в отношении педагогов.

«Необходимо мониторить школьные чаты и оценивать предпосылки для возникновения возможных ссор, чтобы вовремя их купировать и не доводить ситуацию до нападения на педагогов. Не менее важна и их поддержка как со стороны руководства школ, так и со стороны всего общества, а также социально-психологическая работа с агрессорами и вовлечение подростков в разного рода активности, например, дополнительное образование, патриотическое воспитание»,— добавила уполномоченный.

Татьяна Мерзлякова и Светлана Тренихина также обсудили дальнейшее взаимодействие омбудсмена с министерством образования при реагировании на обращения граждан и модели совместного сотрудничества.

Ранее о необходимости внедрить в школы коллективные обсуждения, в которых родители и преподаватели могут «улучшить свои психологические навыки и решить рабочие трудности», заявил главный внештатный психотерапевт министерства здравоохранения Свердловской области Михаил Перцель. «Общество должно выстроить систему поддержки в виде помощи профессиональной среды, более опытных коллег и наставников. Людям надо понимать, что они делают общее значимое дело, ощущать коллективизм и вовлеченность в свою работу, которая поощряется и ценится окружающими»,— пояснил он. Господин Перцель подчеркнул, что у учителей должна быть «своя личная жизнь и система, которая позволяет восстановить ресурсы».

