WSJ: Израильские хакеры взломали иранское приложение для молитв

Израильские хакеры взломали иранское мобильное приложение BadeSaba Calendar, предназначенное для определения времени молитв. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как объясняет издание, пользователи получили уведомления с призывом к военнослужащим перейти на другую сторону и присоединиться к борьбе за «освобождение страны». Сообщения на персидском языке содержали фразу «Помощь прибыла». Об этом свидетельствуют опубликованные в социальных сетях скриншоты.

28 февраля Израиль нанес удары по территории Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты участвуют в военной операции и не допустят появления у Тегерана ядерного оружия. По его словам, действия Ирана представляли угрозу для США и их военных баз за рубежом. Во время ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Бригадный генерал Корпуса стражей Исламской революции Эбрахим Джаббари сообщил о пуске около 1,2 тыс. ракет после начала атак. Удары затронули Израиль и четыре страны Персидского залива, где размещены базы США: Бахрейн, Кувейт, Катар и ОАЭ. По данным агентства Tasnim со ссылкой на Красный Полумесяц, в Иране погибли 201 человек, 747 пострадали. Израиль, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ и Оман закрыли воздушное пространство.