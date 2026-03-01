В Иране сформируют временный совет руководства

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани сообщил о создании временного руководства страны. Об этом он заявил в интервью телеканалу IRNA.

«Совет будет создан уже сегодня [...] Заседание состоялось накануне, необходимые подготовительные меры приняты», — сказал господин Лариджани.

Он пояснил, что статья 111 Конституции предусматривает порядок действий при отсутствии руководителя по любой причине: его полномочия временно переходят к президенту, главе судебной власти и одному из богословов Совета стражей Конституции.

Государственные СМИ Ирана сообщили о гибели верховного лидера страны Али Хаменеи при ударах США и Израиля. Правительство объявило 40 дней общенационального траура и семь дней выходных.