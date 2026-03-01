За ночь над Россией сбили 27 беспилотников

Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 27 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Telegram-канале Минобороны.

Восемь аппаратов сбили над Брянской областью, семь — над Белгородской, еще семь — над Курской. По два БПЛА уничтожили над Тульской и Орловской областями, один — над Ростовской областью.

В Белгородской области пострадали два мирных жителя. В Брянской области при атаке дрона-камикадзе на гражданский автомобиль погибла женщина.