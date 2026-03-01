В Брянской области погибла мирная жительница при налете БПЛА

Дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль в селе Чернооково Брянской области. Погибла мирная жительница, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

Глава региона не уточнил имя и возраст погибшей. Детали происшествия господин Богомаз также не привел.

Губернатор выразил соболезнования семье погибшей и пообещал, что родственникам будет оказана материальная помощь. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.