В Белгородской области при обстреле пострадали два человека

Шебекинский округ Белгородской области подвергся обстрелу Вооруженных сил Украины, заявил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадали два мирных жителя.

Один из пострадавших — мужчина, который был ранен при ударе FPV-дрона по автомобилю. Он получил осколочное ранение и перелом плеча. В больницу его доставили бойцы самообороны, написал господин Гладков в Telegram.

Вторая пострадавшая получила ранения в поселке Маслова Пристань после детонации БПЛА. Женщина добралась до больницы самостоятельно, у нее диагностировали минно-взрывную травму.