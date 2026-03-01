Реском КПРФ в Горном Алтае предложил кандидата в Госдуму РФ

Пленум республиканского комитета КПРФ Республики Алтай предложил выдвинуть кандидатом от партии на предстоящих выборах в Госдуму РФ Аржана Бакрасова. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщил первый секретарь рескома Виктор Ромашкин.

«Выдвигает кандидатов съезд партии. Пленум рескома предложил по одномандатному округу кандидатуру А. Бакрасова, ЦК должен рассмотреть и определиться»,— сказал он.

Аржан Бакрасов является первым секретарем усть-канского районного комитета КПРФ. В 2024 году он принимал участие в выборах депутатов госсобрания — эл курултая Республики Алтай и занял третье место в одномандатном округе №23.

На предыдущих выборах в Госдуму РФ в 2021 году в одномандатном округе в Горном Алтае КПРФ представляла Мария Демина. Тогда она набрала 29,84% и заняла второе место, уступив кандидату от «Единой России» Роману Птицыну.

Валерий Лавский