Омская промышленность выросла в январе на 0,9%

Индекс промышленного производства в Омской области в январе 2026 года составил 100,9%. Данные о работе отрасли в первый месяц года опубликовал Омскстат.

Ведомство зафиксировало рост в энергетике, тепло- и газоснабжении по сравнению с январем 2025 года на 9,6%, в обрабатывающем секторе — на 0,4%. При этом производство машин и оборудования сократилось на 9,4%, прочей неметаллической минеральной продукции — на 9,5%. Добыча полезных ископаемых в регионе выросла на 24,2%.

В январе 2025 года индекс омского промпроизводства составлял 105,8%. По итогам всего прошлого года — 102,8%.

Валерий Лавский