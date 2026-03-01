В КПРФ назвали кандидатов в депутаты Госдумы РФ в Новосибирской области

КПРФ определилась со своими кандидатами на выборах в Госдуму РФ в одномандатных округах Новосибирской области. Их имена были названы на совместном пленуме обкома и областной контрольно-ревизионной комиссии партии, состоявшемся 28 февраля.

«Кадровая комиссия ЦК КПРФ приняла решение о выдвижении кандидатур второго секретаря новосибирского обкома Рената Сулейманова, секретаря обкома Романа Яковлева, члена ЦК РК КПРФ Глеба Черепанова и кандидата в члены ЦК КПРФ Андрея Жирнова на предстоящие выборы»,— сообщил первый секретарь обкома Анатолий Локоть. Ренат Сулейманов является действующим депутатом нижней палаты Федерального собрания, Роман Яковлев — руководителем фракции в законодательном собрании региона.

На предыдущих выборах в Госдуму РФ в 2021 году Ренат Сулейманов, Роман Яковлев и Андрей Жирнов также представляли КПРФ в одномандатных округах. Все они тогда заняли вторые места.

Новая схема одномандатных округов была утверждена в 2025 году. На территории Новосибирской области находятся Новосибирский (№137), Центральный (№138), Искитимский (№139) и Барабинский (№140) округа.

Валерий Лавский