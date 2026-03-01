В Прокопьевске задержали подозреваемого в убийстве супругов

39-летний местный житель задержан в Прокопьевске по подозрению в убийстве супружеской пары. Об этом 28 февраля сообщили силовые ведомства. Операция прошла при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.

По данным следственного управления СКР по Кемеровской области, 26 февраля в одном из частных домов Прокопьевска были найдены тела предпринимателя и его жены с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В сообщении главного управления МВД по Кемеровской области указывается, что в раскрытии преступления участвовали самые опытные сотрудники уголовного розыска региона.

Валерий Лавский