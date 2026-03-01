Fars сообщило о гибели четверых родственников аятоллы Хаменеи

При ударе США и Израиля по Ирану погибли дочь, зять, внук и одна из невесток верховного лидера Ирана Али Хаменеи, сообщает агентство Fars, управляемое Корпусом стражей исламской революции. Агентство ссылается на «источники в доме верховного лидера».

По заявлению президента США Дональда Трампа, при обстреле погиб и сам аятолла. Власти Ирана информацию о смерти верховного лидера отрицали. Иранское агентство Tasnim сообщало, что аятолла руководит боевыми действиями из оперативного штаба. При этом ранее анонсированное обращение Али Хаменеи было отменено, и после ударов глава государства публично не выступал.

Резиденция Хаменеи в Тегеране была полностью уничтожена при ударах США и Израиля — об этом свидетельствуют опубликованные вчера спутниковые снимки.