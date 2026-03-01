Аэропорт Дубая подвергся обстрелу

Международный аэропорт Дубая был атакован, сообщает иранское агентство ISNA. По его данным, удар произошел со стороны Ирана. В аэропорту, судя по видео, которое выложило палестинское агентство Quds в соцсети X, прозвучала сигнализация, здание было задымлено, люди эвакуировались.

Большая часть терминалов международного аэропорта Дубая была эвакуирована еще до обстрела, сообщили в администрации города Дубая. Пресс-служба правительства ОАЭ заявила, что при атаке пострадали четыре человека.

По данным «Аль-Джазира», пассажирский терминал подвергся ракетному обстрелу. Quds сообщало, что аэропорт был атакован с помощью дронов.