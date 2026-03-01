Уолц: США приложили все усилия для заключения сделки с Ираном

Постпред США в ООН Майк Уолц заявил, что США пытались не допустить военного конфликта с Ираном. По его словам, именно Тегеран виноват в том, что решить вопрос дипломатическим путем не вышло.

«США предприняли все усилия для мирного урегулирования этого конфликта, но Иран не воспользовался такой возможностью»,— заявил господин Уолц во время экстренного заседания Совбеза ООН.

Дипломат добавил, что США имеют имеет право на удары по Ирану из-за агрессии исламской республики. Тегеран якобы в прошлом попытался организовать убийство президента Дональда Трампа, утверждает постпред. «Иран несет ответственность за серию неспровоцированных вооруженных нападений на США и Израиль, нарушения Устава ООН и угрозы международному миру и безопасности на Ближнем Востоке. Он даже пытался убить президента США Дональда Трампа»,— заявил господин Уолц.