Трамп: США будут бомбить Иран, пока не достигнут своей цели

Президент США Дональд Трамп заявил, что удары по Ирану будут продолжаться непрерывно в течение недели или столько, «сколько потребуется для достижения нашей цели». Цель, по его словам, заключается в установлении мира на Ближнем Востоке и во всем мире.

Господин Трамп призвал силовые органы страны «объединяться с иранскими патриотами», чтобы «вернуть свою страну». Он заявил, что многие члены Корпуса стражей исламской революции и сотрудники сил безопасности и полиции уже просят у Вашингтона гарантий неприкосновенности. «Как я сказал вчера вечером: "Сейчас они могут получить иммунитет, позже они получат только смерть"»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

В этом же сообщении Дональд Трамп заявил о смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Власти Ирана гибель аятоллы отрицают.