Каллас осудила удары Ирана по соседям

Глава европейской дипломатии Кая Каллас осудила удары Ирана по странам Ближнего Востока. Она назвала это «неизбирательными нападениями иранского режима» и заявила, что они несут в себе риск втягивания региона в более масштабную войну.

«Крайне важно, чтобы война не распространилась дальше. Иранскому режиму предстоит сделать выбор»,— написала госпожа Каллас в X.

Политик добавила, что в воскресенье созовет внеочередное заседание Совета по иностранным делам в режиме видеосвязи. Министры иностранных дел стран ЕС обсудят события в Иране и в Ближнем Востоке.

Сегодня США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал бить по американским базам на Ближнем Востоке: атакам подверглись ОАЭ, Бахрейн, Катар, Иордания, Кувейт. Сообщалось о нескольких погибших.

