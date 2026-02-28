Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Каллас осудила удары Ирана по соседям

Глава европейской дипломатии Кая Каллас осудила удары Ирана по странам Ближнего Востока. Она назвала это «неизбирательными нападениями иранского режима» и заявила, что они несут в себе риск втягивания региона в более масштабную войну.

«Крайне важно, чтобы война не распространилась дальше. Иранскому режиму предстоит сделать выбор»,— написала госпожа Каллас в X.

Политик добавила, что в воскресенье созовет внеочередное заседание Совета по иностранным делам в режиме видеосвязи. Министры иностранных дел стран ЕС обсудят события в Иране и в Ближнем Востоке.

Сегодня США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал бить по американским базам на Ближнем Востоке: атакам подверглись ОАЭ, Бахрейн, Катар, Иордания, Кувейт. Сообщалось о нескольких погибших.

Подробнее — в онлайн-трансляции «Ъ».

Новости компаний Все