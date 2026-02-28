Израиль и США атаковали Иран

Вооруженные силы Израиля и США утром 28 февраля начали наносить удары по территории Ирана. Это полноценная военная операция, которая в армии Израиля получила название «Рычание льва». Ее цель — уничтожение иранского флота и оборонной промышленности, заявил президент США Дональд Трамп. В ответ Иран начал наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке. Что происходит в регионе — в онлайн-трансляции «Ъ».

14:33. США продолжат наносить удары по Ирану в ближайшие дни, сообщил катарский телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на неназванного американского чиновника.

14:31. Посольство РФ в ОАЭ призвало россиян находящихся в регионе, соблюдать разумные меры безопасности, сохранять спокойствие и бдительность.

14:31. Совет национальной безопасности Ирана призвал жителей Тегерана покинуть столицу на фоне американо-израильских ударов, передает катарский телеканал «Аль-Джазира».

14:28. Ответная операция Ирана «продолжится вплоть до полного поражения врага», заявили в командовании штабом войск ПВО Ирана.

14:25. В командовании штабом войск ПВО Ирана назвали все базы США на Ближнем Востоке законными целями для атак.

14:20. Громкие взрывы вновь слышны в Абу-Даби, пишет Reuters.

14:18. Израиль в ходе воздушных атак пытался убить верховного лидера Ирана Али Хаменеи, президента Масуда Пезешкиана, а также других военных и политических лидеров, сообщает журналист Axios Барак Равид.

14:07. Число погибших учениц начальной школы на юге Ирана возросло до 24, сообщает иранское агентство Mehr со ссылкой на местные власти.

14:00. МИД России опубликовало заявление в связи с ударами США и Израиля по Ирану. «Требуем немедленно вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования. Россия, как и прежде, готова содействовать поиску мирных развязок на базе международного права, взаимного уважения и баланса интересов», — сообщается в заявлении российского МИДа.

13:54. Корпус стражей исламской революции заявил, что все израильские и американские военные цели на Ближнем Востоке были поражены «мощными ударами иранских ракет».

13:52. «Единственные базы США, которые не стали целями Ирана, — это базы в Омане», — заявил журналист Fox News в эфире телеканала.

13:50. В результате атаки на иранский город Минаб была разрушена школа, десятки учеников находятся под завалами, сообщает иранское агентство ISNA.

13:47. Иран возлагает на США основную ответственность за удары по исламской республике, сообщили в Генштабе армии Ирана.

13:43. В Корпусе стражей исламской революции заявили, что ответная операция Ирана будет продолжаться «неустанно, пока враг не будет решительно разгромлен».

13:40. Иранская ракета попала в здание управления базы ВМС США в Бахрейне, сообщает CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

13:37. Потерь среди американских военных в связи с операцией против Ирана на данный момент нет, сообщает журналист Axios со ссылкой на американского чиновника.

13:34. Американская военная база в Иракском Курдистане подверглась ракетной атаке, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

13:32. Силы ПВО Катара успешно отразили несколько ракетных атак, все ракеты были сбиты, говорится в сообщении министерства обороны Катара.

13:31. Росавиация рекомендовала российским компаниям до 02:59 мск 2 марта при полетах в страны Персидского залива выбирать обходные маршруты, соблюдая все меры безопасности и следя за рекомендациями авиавластей других государств.

13:30. Один человек погиб в Абу-Даби в результате иранского ракетного обстрела, сообщает Минобороны ОАЭ. Согласно заявлению ведомства, системы противовоздушной обороны ОАЭ сработали эффективно и успешно перехватили несколько ракет. Обломки некоторых ракет упали в жилом районе.

13:29. Цель операции Израиля — сократить и ослабить военный потенциал Ирана и сеть его прокси, а не смена режима, заявили в ЦАХАЛ. Действия направлены против лиц, которые якобы планировали враждебные действия против Израиля, утверждают в ведомстве.

13:28. Иран, помимо военных баз США в Кувейте, ОАЭ, Бахрейне и Катаре, нанес удары по базам в Саудовской Аравии и Иордании, уточняет иранское агентство Tasnim.

13:27. Операция США против Иран может продолжаться до конца выходных, сообщает The Washington Post со ссылкой на анонимного американского чиновника.

13:26. Число стран Ближнего Востока, где Ираном были атакованы военные базы США, возросло до шести, следует из сообщения иранского агентства Tasnim.

13:25. Перебои с поставками нефти на мировой рынок из-за ближневосточного конфликта могут возникнуть, но будут носить временный характер, заявил советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов.

13:24. Американские удары по Ирану не были одобрены Конгрессом, сообщил агентству Reuters неназванный законодатель США.

13:23. По меньшей мере пять человек погибли в результате ударов Израиля на юге Ирана, ими оказались ученицы начальной школы, сообщает иранское агентство IRNA.

13:22. Президент США Дональд Трамп намерен вновь выступить в субботу, 28 февраля, в связи с ударами по Ирану, сообщил корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид.

13:19. Целями ударов США и Израиля были верховный лидер Ирана Али Хаменеи и президент страны Масуд Пезешкиан, результаты операции пока неизвестны, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

13:18. Необходимости централизованного вывоза российских туристов из стран Ближнего Востока, в частности из ОАЭ, пока нет, сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

13:17. Авиавласти Бахрейна, Ирака, Катара и Кувейта закрыли воздушное пространство, ОАЭ ввели ограничение на его использование, сообщили в Росавиации.

13:16. «Уральские авиалинии» перенесли на 1 марта вылеты сегодняшних рейсов из Сочи, Москвы и Екатеринбурга в аэропорт Дубая Аль-Мактум, следует из сообщения пресс-службы компании.

13:15. В МИД Ирана сообщили, что глава ведомства Аббас Аракчи находится в безопасности.

13:13. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сделал репост статьи-расследования, в которой сказано, что Иран пытался вмешаться в выборы в США в 2020 и 2024 годах. «Иран пытался вмешаться в выборы 2020 и 2024 годов, чтобы помешать Трампу, и теперь ему грозит новая война с Соединенными Штатами», — подписал господин Трамп пост заголовком материала.

13:12. Несколько командиров Корпуса стражей исламской революции и чиновников погибли в результате ударов по Ирану, сообщает Reuters со ссылкой на иранский источник.

13:08. Великобритания не принимала участия в ударах США и Израиля по Ирану, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

13:05. Как сообщает АТОР, в ОАЭ, по предварительной информации, находятся около 50 тыс. российских туристов.

13:04. Два человека погибли, трое ранены при ракетной атаке позиций шиитского ополчения в центре Ирака, сообщило объединенное командование иракской армии.

13:03. Новые взрывы прогремели в Тегеране, сообщило агентство ISNA.

13:01. США задействовали в операции против Ирана свои космические силы, ВВС, ВМС, Корпус морской пехоты, сухопутные войска, сообщает The Washington Post.

12:59. Один человек погиб в результате падения обломков сбитой ракеты на жилой дом в Абу-Даби, сообщает госагентство ОАЭ.

12:49. Иранское агентство IRNA сообщило, что президент Масуд Пезешкиан «чувствует себя хорошо и не пострадал» после израильских и американских ударов по президентской резиденции.

12:48. Мистерство иностранных дел Исламской Республики призвало все государства-члены Организации Объединенных Наций, особенно страны региона и исламские страны, а также членов Движения неприсоединения, осудить нападения на Иран.

12:40. Кипр вводит в действие экстренный план эвакуации граждан ЕС, и не входящих в него стран, из региона Ближнего Востока, сообщили в МИД островного государства.

12:33. В связи с закрытием воздушного пространства Ирана AZUR air корректирует маршрут полета по направлению Москва — Мальдивы — Москва.

Система ПВО Израиля в Иерусалиме Фото: Ronen Zvulun / Reuters Военные ЦАХАЛ эвакуируют пациентов клиники в Тель-Авиве Фото: Itai Ron / Reuters

12:29. ВВС Израиля в настоящий момент проводят операцию по уничтожению военных целей на западе Ирана, заявили в ЦАХАЛе.

12:28. США и Израиль нанесли удары по военным и гражданским объектам Ирана, «грубо нарушив территориальную целостность и суверенитет» страны, заявили в иранском МИДе.

12:13. Взрывы в Абу-Даби.

12:13. Иранские баллистические ракеты поразили авиабазу Аль-Дхафра в ОАЭ.

12:08. Нетаньяху призвал израильтян к стойкости «в ближайшие дни».

Израильский полицейский в Хайфе после введения режима ЧС в стране

Фото: Leo Correa / AP

Фото: Leo Correa / AP Израильский полицейский в Хайфе после введения режима ЧС в стране

Фото: Leo Correa / AP

12:08. Израиль готовится к нескольким дням ударов по Ирану, пишет СNN с ссылкой на источники.

12:07. ОАЭ временно закрывают свое воздушное пространство.

12:07. Катар сбил иранскую ракету, сообщает "Аль-Джазира" со ссылкой на катарского чиновника.

12:07. Взрывы в Манаме — столице Бахрейна.

12:06. Сирены сработали в Бахрейне, там слышны звуки взрывов. В стране расположена база американского флота.

12:06. Катар закрыл воздушное пространство.

Дым над Тегераном после ударов Израиля и США Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Дым над Тегераном после ударов Израиля и США Фото: AP Пробки на выезде из Тегерана после ударов Израиля Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Жители Тегерана после ударов Израиля Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

11:53. Портовый город Бушир, расположенный на берегу Персидского залива на западе Ирана, подвергся атаке, сообщает Reuters

11:47. Совместная военная операция Израиля и США против Ирана с израильской стороны получила название «Рычание льва», с американской — «Эпическая ярость», заявили в Пентагоне.

11:45. Авиакомпании России приостановили рейсы в Иран и Израиль, сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

11:43. МВД Ирана заявило о создании кризисного штаба в условиях «новой агрессии» США и Израиля

11:42. Иран запустил новую серию ракет в направлении Израиля, сообщает Tasnim.

Дым над Тегераном после ударов Израиля и США

Фото: WANA / Reuters

Фото: WANA / Reuters Дым над Тегераном после ударов Израиля и США

Фото: WANA / Reuters

11:39. В Израиле объявлена ракетная опасность. Сообщается о пусках иранских баллистических ракет в сторону Израиля.

11:36. Иран ответит на атаку по своим территориям «в ближайшие часы», сообщило командование КСИР.

