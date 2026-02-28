Венгрия сохранит ответные меры против Украины из-за риска повышения цен на нефть

В ближайшее время Венгрия сохранит ответные меры против нефтяной блокады со стороны Украины из-за риска повышения цен на рынке нефти. Риск связан с конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Венгрия и Словакия ограничили поставки дизельного топлива Украине. Такую меру власти двух стран приняли в ответ на приостановку транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» с украинской стороны.

«В такой ситуации крайне важно, чтобы мы прорвали нефтяную блокаду, введенную... Зеленским против Венгрии. Поэтому мы сохраним в силе ответные меры, введенные против Украины, в ближайшие недели», - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

«Дружба» оказалась повреждена 27 января. Украина обвинила в этом Россию и сообщила, что в число прочего пострадали насосные станции и системы электроснабжения, а на восстановление потребуется время. Венгрия и Словакия, получающие нефть из России по этому маршруту, утверждают, что все повреждения уже устранены, а отказ Украины это признать политически мотивирован. Власти двух стран пригрозили ограничить поставки электроэнергии на Украину.

Подробнее — в материале «Ъ» «Венгрия и Словакия взялись за рубильник».