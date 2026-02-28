В Подмосковье возбуждено дело после гибели ребенка в сугробе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка в подмосковном Подольске. По предварительным данным, 11-летний мальчик задохнулся в сугробе.

ЧП произошло вечером 27 февраля на улице Бородинской. Мальчик играл в снегу и залез в выкопанный туннель в сугробе. «В ходе работ, проводимых трактором по расчистке снежных масс, конструкция рухнула, накрыв подростка», — уточнили в СКР. Тело ребенка обнаружили сегодня.

Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ (ч.2 ст.216 УК РФ). Прокуратура проверяет должностных лиц управляющей организации.