В Подмосковье трактор закопал ребенка в сугробе, мальчик задохнулся

В Подольске нашли мертвым 11-летнего мальчика, который накануне ушел гулять с друзьями и не вернулся. Как сообщили в подмосковной прокуратуре, тело ребенка обнаружили в сугробе. Предварительная причина смерти — асфиксия.

Канал 112 пишет, что дети катались с горки на ледянках, а когда все начали расходиться по домам, мальчик остался на улице. Согласно записям с камер видеонаблюдения, он стал копать туннель в сугробе.

«В этот период на данном участке производились работы по очистке территории от снега, — заявили в прокуратуре. — Водитель снегоуборочной машины не заметил ребенка и засыпал сугроб».

Прокуратура пообещала дать оценку действиям должностных лиц управляющей организации.