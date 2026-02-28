В Финском заливе столкнулись два грузовых судна

Два грузовых судна столкнулись в Финском заливе, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. По предварительным данным, пострадавших нет.

Надзорное ведомство начало проверку. По его информации, после столкновения не было разлива нефтепродуктов и загрязнения окружающей среды.

Суда находятся на якорной стоянке в районе происшествия. Их осматривают, чтобы выявить повреждения. Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проверяет, было ли соблюдено законодательство о безопасности судоходства.

В феврале Финский залив полностью покрылся льдом впервые с 2011 года. Это значительно усложнило экспорт из портов Балтики. По данным «Ъ», сейчас в регионе работают 13 ледоколов, в том числе один атомный.

Подробнее — в материале «Ъ» «На лед выходят стивидоры».