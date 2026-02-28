Орбан: для перестройки венгерского НПЗ на нефть не из России нужно до двух лет

Чтобы перестроить нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Сазхаломбатте на переработку сырья не из России, понадобится время. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на предвыборном мероприятии в Эстергоме.

Фото: Bernadett Szabo / Reuters Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

НПЗ в Сазхаломбатте не может перерабатывать любую нефть, отметил Виктор Орбан. Заменить дешевое сырье более дорогим западным не так просто, а потому перестройка может идти около двух лет, сообщил он.

Транзит российской нефти в Венгрию и Словакию по нефтепроводу «Дружба» остановился 27 января. Власти Украины назвали причиной повреждение оборудования на западе страны из-за удара российского беспилотника. Будапешт и Братислава считают, что в затянувшемся прекращении поставок виноват Киев. Словакия 23 февраля прекратила поставки электроэнергии Украине в ответ на остановку транзита по «Дружбе». Сроки возобновления поставок российской нефти неоднократно переносили. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что транзит может возобновиться 3 марта.