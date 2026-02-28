В Ярославле продажу детям ГСМ и краски запретили для профилактики терроризма

С 1 марта в Ярославской области вступает в силу закон, запрещающий продажу несовершеннолетним горюче-смазочных материалов, легковоспламеняющихся жидкостей и лакокрасочных изделий в аэрозольной упаковке. Губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале объяснил меру необходимостью защиты здоровья детей и профилактики терроризма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что закон «Об ограничении использования несовершеннолетними горюче-смазочных материалов, легковоспламеняющихся жидкостей и лакокрасочных материалов на территории Ярославской области» региональная дума приняла 28 октября 2025 года.

Во время обсуждения министр АПК и потребительского рынка Евгений Тихонов объяснял запрет борьбой с токсикоманией среди подростков. Накануне вступления в силу губернатор Михаил Евраев пояснил, что речь идет еще и о борьбе с терроризмом.

«Это и важная мера профилактики терроризма. Сегодня детей нередко пытаются вовлечь в противоправную деятельность. Мы системно проводим разъяснительную работу среди молодежи, чтобы ребята не попадались на уловки вербовщиков, противодействуем идеологии терроризма и минимизируем возможности его совершения. Принятый закон — это еще один шаг, который помогает уберечь подростков от необдуманных поступков»,— написал Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Исключение сделано для несовершеннолетних, имеющих право на управление транспортным средством. Им ГСМ продадут при наличии подтверждающего документа.

Штраф за продажу несовершеннолетним ГСМ и легковоспламеняющихся жидкостей в Ярославской области составит 3 тыс. руб. для граждан, 30 тыс. руб. для должностных лиц и 100 тыс. руб. для юридических лиц (5, 50 и 200 тыс. руб. при повторном нарушении).

Антон Голицын