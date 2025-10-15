Чтобы даже и не нюхали

Ярославская областная дума приступила к рассмотрению законопроекта о запрете продажи несовершеннолетним горюче-смазочных, лакокрасочных и легковоспламеняющихся материалов. Новое ограничение объяснили не борьбой с терроризмом, как заявлялось ранее, а распространением токсикомании. Против выступил региональный бизнес-омбудсмен, который опасается высоких штрафов для торгующих этими средствами предпринимателей. Депутаты констатировали, что вариантов незаконного использования ГСМ много, и нужно время, чтобы разобраться в проблеме.

Проект закона «Об ограничении использования несовершеннолетними горюче-смазочных материалов, легковоспламеняющихся жидкостей и лакокрасочных материалов на территории Ярославской области» 15 октября начали рассматривать депутаты комитета по здравоохранению областной думы. О законе рассказал министр АПК и потребительского рынка Евгений Тихонов. Документ предполагает, что в области будет создан перечень опасных веществ, запрещенных для продажи несовершеннолетним. Их названия министр не озвучил. Перечень утвердит правительство региона отдельным постановлением.

«На продавцов горючесмазащих материалов, легковоспламеняющихся жидкостей и лакокрасочных материалов возлагается обязанность отказать покупателю в их продаже, если в отношении покупателя имеются сомнения в достижении им 18-летнего возраста», — сказал Евгений Тихонов.

Исключения будут сделаны лишь для подростков от 16 до 18 лет, имеющих водительские права. Они смогут купить топливо для мотоцикла или мопеда на заправке при предъявлении соответствующих документов. Без прав топливо не продадут, если у оператора есть сомнения в возрасте покупателя.

Необходимость разработки закона министр и председатель профильного комитета думы объяснили заботой о здоровье самих детей, а именно борьбой с токсикоманией.

«Проект разработан в целях защиты, прав и законных интересов несовершеннолетних, предупреждения причинения вреда их здоровью, физическому, психическому и нравственному развитию», — сказал министр АПК и потребительского рынка Евгений Тихонов.

Тему развил присутствовавший на заседании комитета главный нарколог Ярославской области Александр Волков. Он поддержал планируемый запрет. По словам врача, вызывающие токсикоманию вещества сейчас доступны несовершеннолетним.

«Есть такой диагноз токсикомания. Горюче-смазочные, легковоспламеняющиеся, лакокрасочные вещества вызывают токсическое воздействие на организм, реакцию со стороны психики, изменение сознания подростков и неправильное поведение. Это забота о здоровье нашего подрастающего поколения», — сказал главный нарколог Ярославской области Александр Волков.

Правда, конкретных цифр по масштабу токсикомании в регионе врач не привел. Он сообщил, что не готовился докладывать по этому вопросу, которого изначально не было в повестке дня. Господин Волков значился в докладчиках по теме оказания психиатрической и наркологической помощи в области.

У депутатов возникли сомнения, что проект закона поступил по адресу. Они предположили, что речь идет скорее о борьбе с вовлечением подростков в террористическую деятельность, а также противодействии вандализму.

«Из сути закона следует то, что мы боремся с правонарушениями в части того, что дети иногда покупают какие-то горюче-смазочные материалы и что-то поджигают. И тут четко написано про аэрозольные баллончики, которыми потом разрисовывают фасады зданий. И если задача защитить права собственников зданий, надо это рассматривать на том комитете, который по профилю», — сказал депутат Павел Исаев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что о разработке законопроекта еще год назад заявил губернатор Михаил Евраев. Он объяснял его именно проблемой вовлечения подростков в террористическую деятельность. Зампредседателя думы Антон Капралов сказал, что спектр опасного использования ГСМ детьми довольно широк, поэтому предложил все же рассмотреть вопрос на комитете по здравоохранению.

«Мы видим те теракты, которые на территории Ярославской области были проведены. Мы видим рост использования питбайков. Девятилетний ребенок ездит по городу, попадает под КамАЗ, и ему никто не мешает ехать. Дети приезжают на заправку и заправляются. Мы видим количество нарушений, когда несовершеннолетние раскрашивают фасады городов и поселков. Что касается токсикомании и наркомании, это тоже есть», — сказал Антон Капралов.

Против принятия выступил уполномоченный по правам предпринимателей региона Альфир Бакиров. Он сказал, что ответственность за продажу указанных средств подросткам ляжет на бизнес, который ждут серьезные штрафы.

«Следующий шаг у вас — внесение изменений в закон 100-З (об административных правонарушениях — "Ъ-Ярославль"), где штрафы 250—400 тыс. руб. Это крайне непопулярное решение. Как вы собираетесь это контролировать? При такой массе заправочных станций. Если человек в 16 лет сейчас выглядит как 20-летний», — заявил господин Бакиров.

По словам уполномоченного, регион не вправе вводить такие ограничения. Между тем представитель прокуратуры пояснила, что проект не противоречит федеральному законодательству. Министр АПК Евгений Тихонов сказал, что документ прошел необходимую оценку регулирующего воздействия.

Депутат Валерий Байло выразил сомнение в эффективности самого запрета. «Возможностей для приобретения бензина такое количество, что запрет на заправке не решит никаким образом этот вопрос. На мой взгляд, это просто популистский закон», — сказал Валерий Байло.

Депутаты отметили тот факт, что законопроект был внесен в нарушение регламента перед заседанием. Изучить его должным образом и получить все необходимые заключения члены комитета не успели.

В итоге комитет по здравоохранению проголосовал за то, чтобы перенести рассмотрение законопроекта. Причем сделают это депутаты на совместном заседании с комитетом по экономике, чтобы изучить влияние документа на предпринимательское сообщество. Это произойдет 21 октября.

