В Ярославской области приняли закон о запрете продажи ГСМ детям

Ярославская областная дума приняла закон «Об ограничении использования несовершеннолетними горюче-смазочных материалов, легковоспламеняющихся жидкостей и лакокрасочных материалов на территории Ярославской области». Решение принято на заседании 28 октября.

В области будет создан перечень опасных веществ, запрещенных для продажи несовершеннолетним. «Ъ-Ярославль» сообщал, что закон, по мнению разработчиков, направлен на борьбу с токсикоманией среди детей.

Предпринимателей, которые будут замечены в продаже таких веществ детям, будут штрафовать. Штраф за продажу несовершеннолетним горюче-смазочных материалов и легковоспламеняющихся жидкостей в Ярославской области составит 3 тыс. руб. для граждан, 30 тыс. руб. для должностных лиц и 100 тыс. руб. для юридических лиц 5, 50 и 200 тыс. руб. при повторном нарушении).

Против принятия закона выступил уполномоченный по правам предпринимателей региона Альфир Бакиров. Он считает, что штрафы станут дополнительным бременем для бизнеса.

Депутаты поддержали закон в двух чтениях, за него проголосовали 37 депутатов, 2 воздержались.

Антон Голицын