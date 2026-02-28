Нижегородский завод начал строить «Метеор» для Саратовской области

Нижегородское АО «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Ростислава Алексеева» приступило к строительству «Метеора» для Саратовской области. Информацию сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Предполагается, что судно назовут именем Николая Вавилова. Машина будет ходить по маршруту «Саратов — Хвалынск». Одно судно стоит порядка 500 млн руб. Если «Валдаи» — ранее поступившие в регион машины на подводных крыльях — вмещают 45 пассажиров, «Метеор» —120. Напомним, междугородние речные перевозки возрождают в регионе спустя 30 лет после сворачивания.

В 2025 году в регионе запустили два «Валдая» — «Юрий Гагарин» и «Петр Столыпин». Судна ходили по маршруту «Саратов — Маркс — Воскресенское — Вольск — Балаково». За прошлый сезон машины перевезли больше 28 тыс. пассажиров.

В конце декабря 2025 года в регион из Нижнего Новгорода доставили «Валдай» «Генерал Панфилов». Завершают сборку четвертой машины — «Политрук Клочков». Судно начнут испытывать с началом навигации, затем отправят в регион. Продолжается строительство пятого «Валдая» имени летчика Виктора Талалихина. Ранее «Ъ — Средняя Волга» писал, что ежегодно на работу «Валдаев» будут тратить порядка 0,5 млрд руб.

Также в Саратовской области запускают речное такси. Предполагается, что оно будет ходить от Саратова до села Сабуровка, где расположен аэропорт «Гагарин». Протяженность маршрута составит 28 км.

