Нижегородские судостроители отправили «Генерала Панфилова» в Саратов

Завершены пуско-наладка и технические испытания судна на подводных крыльях «Генерал Панфилов» проекта «Валдай 45Р». Пройдя все необходимые этапы после спуска на воду, теплоход 19 декабря покинул производственную площадку «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» в Чкаловске и ушел в Саратов, где будет перевозить пассажиров по Волге. С учетом завершения навигации новый «Валдай» отправили по суше на специальной автомобильной платформе.

Для нижегородского конструкторского бюро это уже 21-й «Валдай» в серии и третье судно, изготовленное по заказу Саратовской области. В навигацию 2025 года там уже ходили скоростные теплоходы «Юрий Гагарин» и «Петр Столыпин», которые перевезли около 28 тыс. пассажиров по маршруту Саратов-Балаково.

«Успех конструкторского бюро укрепляет позиции Нижегородской области, а значит, и всей страны. Нас ждут большие задачи: вместе с возрождением речного туризма мы начинаем говорить о потенциальном выходе на зарубежные рынки. Это непросто, результаты потребуют времени, но дорогу осилит идущий», – ранее на спуске судна пообещал зампред нижегородского правительства Дмитрий Старостин.

Иван Сергеев