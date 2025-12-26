В 2026 году в Саратов доставят четвертый «Валдай» для пассажирских рейсов

В Нижнем Новгороде завершена сборка четвертого судна проекта «Валдай». «Политрук Клочков» после начала навигации в 2026 году пройдет ходовые испытания и отправится в Саратовскую область. Об этом сообщил Telegram-канал «Володин Саратов».

«Политрук Клочков» прибудет в Саратовскую область в 2026 году

Фото: t.me / volodin_saratov

Ранее, 24 декабря, третье судно проекта – «Генерал Панфилов» – приехало из Нижнего Новгорода в Балаково. Оно будет находиться на зимней стоянке, а регулярные рейсы начнет в 2026 году.

В течение навигационного периода 2025 года два судна, «Юрий Гагарин» и «Петр Столыпин», перевезли около 28 тыс. пассажиров на маршруте Саратов-Балаково. Регулярные пассажирские перевозки по маршруту Саратов – Маркс – Воскресенское – Вольск – Балаково были запущены 24 мая. Продолжается строительство судна «Летчик Талалихин», его планируют поставить в регион также в 2026 году.

В сентябре губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о планах открытия речного такси, соединяющего причалы на Набережной Космонавтов в Саратове с аэропортом «Гагарин». Кроме того, флот области пополнится скоростным судном «Метеор», названным в честь генетика Николая Вавилова, которое будет выполнять рейсы в Хвалынск.

Нина Шевченко