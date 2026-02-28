Ставропольское УФАС взыскало с водоканала 300 тысяч рублей

Ставропольское УФАС взыскало с краевого водоканала 300 тыс. руб. Ресурсоснабжающая организация нарушила порядок подключения к сетям, сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что водоканал отказал застройщику в заключении договора о подключении к центральной системе холодного водоснабжения многоквартирных домов. Предприятие ссылалось на отсутствие в данной местности построенной сети водоснабжения.

Ведомство указало на необоснованность отказа и привлекло организацию к административной ответственности. Предприятие отчиталось об оплате штрафа.

Мария Хоперская