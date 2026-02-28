На Ставрополье легковушка столкнулась с подъемным краном, пострадал пешеход

В Буденновском округе легковой автомобиль столкнулся с подъемным краном, пострадал человек. ДТП случилось вечером 27 февраля на автодороге «Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды» (в черте села Стародубского), сообщили в госавтоинспекции Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, водитель «Лады Гранта» отвлекся за рулем и потерял управление транспортным средством. В результате он врезался в переднюю опорную «лапу» подъемного крана на базе автомобиля «МАЗ». Спецмашина стояла на встречной полосе, от удара задняя опорная «лапа» ударила пешехода.

В результате случившегося 21-летнего пешехода госпитализировали с травмами.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», днем 27 февраля в Георгиевске в аварии пострадали два человека, один из них — девятилетний ребенок. 32-летний водитель Audi проехал на красный свет, столкнувшись с «ВАЗ-2107».

Мария Хоперская