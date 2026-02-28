В Георгиевске в ДТП пострадали два человека, один из них — ребенок

В Георгиевске в аварии пострадали два человека, один из них — девятилетний ребенок. ДТП произошло днем 27 февраля на улице Калинина, сообщили в госавтоинспекции Ставропольского края.

По предварительным данным, 32-летний водитель Audi проехал на красный свет, столкнувшись с «ВАЗ-2107». В результате случившегося пострадали два пассажира отечественной легковушки. Их госпитализировали с травмами.

Автоинспекторы установили, что ребенок находился на заднем сидении и был пристегнут штатным ремнем безопасности. Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Мария Хоперская