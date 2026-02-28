Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти Сочи попросили отельеров снизить цены при закрытии аэропорта

Администрация Сочи предложила местным отелям размещать туристов на льготных условиях при длительных задержках авиарейсов из-за введения режима «Ковер» в аэропорту курорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Городские власти обратились к представителям гостиничного бизнеса с просьбой рассмотреть возможность досрочного возврата туристов из аэропорта и предоставления им скидок на период действия ограничений в работе воздушной гавани.

На февраль 2026 года в Сочи работают 635 объектов размещения общей вместимостью свыше 87,7 тыс. мест. Среди них 52 санатория, 123 крупных отеля и пансионата, а также 460 малых средств размещения. В 2025 году номерной фонд увеличился на четыре крупных круглогодичных комплекса — более 1 тыс. номеров.

«Мы поддерживаем отельеров в подготовке к курортному сезону, так как только совместными усилиями мы можем сделать все, чтобы Сочи достойно встретил гостей, оказал максимально качественные услуги и чтобы отельный бизнес получил дальнейшее развитие, увеличение турпотока и привлечение инвестиций в отрасль»,— заявил заместитель главы Сочи Сергей Сомко.

В 2026 году министерство курортов края планирует провести в Сочи мониторинг средств размещения для включения в реестр и проверить аттестацию экскурсоводов.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что континентальная хоккейная лига объявила дату и место проведения продолжения матча между «Сочи» и ЦСКА. Встреча, которую прервали 23 февраля во дворце спорта «Большой» на федеральной территории «Сириус» из-за угрозы атаки дронов, завершится 11 марта в Москве.

Никита Бесстужев

Новости компаний Все