Прерванный из-за угрозы атаки БПЛА матч «Сочи» — ЦСКА перенесли в Москву

Континентальная хоккейная лига объявила дату и место проведения продолжения матча между «Сочи» и ЦСКА. Встреча, которую прервали 23 февраля во дворце спорта «Большой» на федеральной территории «Сириус» из-за угрозы атаки дронов, завершится 11 марта в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Игру доиграют на ЦСКА Арене, начав со второго периода. Лига также перенесла поединок «Ак Барс» — «Сочи» с 12 марта на 13 марта 2026 года.

В день проведения матча Краснодарский край, включая федеральную территорию «Сириус» и курорт, подвергся атакам украинских беспилотных аппаратов. Из-за сложившейся ситуации начало встречи сдвинули на час — с 17:00 до 18:15.

Как писал «Ъ-Кубань», пожар на нефтеперерабатывающем заводе в станице Новоминской Каневского района Краснодарского края, возникший после падения обломков беспилотника, полностью потушили к утру 28 февраля.

Никита Бесстужев