На проект капремонта молодежного центра в Ставрополе потратят 1,91 млн рублей

В Ставрополе на подготовку проектно-сметной документации для капитального ремонта молодежного центра потратят 1,91 млн руб. Соответствующий тендер появился на сайте Госзакупок.

Объект находится в Ставрополе на проспекте Кулакова, 16в. Подрядчику необходимо провести визуальное техническое обследование и подготовить технический отчет с дефектными ведомостями и ведомостями объемов работ. Следующим этапом будет разработка проектно-сметной документации. На оба этапа отводится по 120 дней.

Все изыскания, исследования и сопутствующие работы подрядчик выполняет за свой счет, в рамках стоимости контракта. Он же обязан направить документы на государственную экспертизу, оплатить ее и устранить возможные замечания. Дополнительной оплаты на это не предусмотрено.

Мария Хоперская