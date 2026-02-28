Минобороны Израиля: атака на Иран была совместной операцией с США

Удар Израиля по Ирану — совместная израильско-американская операция. Об этом сообщил израильский канал Channel 12 со ссылкой на источник в службе безопасности. Вскоре данные подтвердили в Министерстве обороны страны. Американский чиновник сообщил The Times of Israel, что в сегодняшних ударах по Ирану непосредственно участвовали США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дым над Тегераном после ударов Израиля и США

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Дым над Тегераном после ударов Израиля и США

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Израиль закрыл свое воздушное пространство для гражданских рейсов. «Просим граждан воздержаться от посещения аэропортов до дальнейшего уведомления»,— указано в заявлении израильского Министерства транспорта. Пассажиров, находящихся за границей, призвали следить за обновлениями в СМИ и в авиакомпаниях после открытия воздушного пространства. Уведомление о возобновлении полетов направят за 24 часа.

Сегодня утром Израиль нанес «превентивный удар» по Ирану. По всей израильской территории звучат сирены, объявлено чрезвычайное положение. Иранские СМИ сообщили, что в центре Тегерана прогремело как минимум три взрыва, в нескольких районах города стоит густой дым. По предварительным данным, удары нанесены по резиденции президента Ирана и штабу разведки Корпуса стражей исламской революции.

Госсекретарь США Марко Рубио накануне призвал граждан Соединенных Штатов отказаться от поездок в Иран. Президент Дональд Трамп ранее грозил Ирану «плохими вещами», если Тегеран не пойдет на условия Вашингтона для заключения сделки по ядерной программе. По данным The Wall Street Journal, на переговорах в Женеве Иран отверг требования США по ядерной сделке. Глава информационного совета правительства Ирана Эльяс Хазрати ранее заявил, что Тегеран не будет вывозить уран за рубеж и прекращать обогащение урана.