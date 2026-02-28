Пожар на НПЗ в Краснодарском крае полностью потушили

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Новоминской станице полностью ликвидирован. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

Пламя локализовали в 3:52 мск, открытое горение потушили в 06:06 мск. Возгорание полностью ликвидировали в 6:51 мск, сообщили в оперштабе. В тушении пожара были задействованы 39 человек и 13 единиц техники.

Пожар начался из-за падения обломка беспилотника. В оперативном штабе сообщали, что загорелся один из резервуаров с топливом и прилегающая к нему территория на площади 150 кв. м. Предварительно, пострадавших нет. В ночь на 28 февраля над Краснодарским краем сбили четыре беспилотника.