За ночь над территорией России сбиты 97 беспилотников

Минобороны России заявило, что в ночь на 28 февраля силы ПВО уничтожили 97 беспилотников.

Как уточнило ведомство, 40 БПЛА сбито над Крымом, 22 — над Брянской областью, 16 — над Белгородской, 10 — над акваторией Черного моря, четыре — над Краснодарским краем, по два — над Курской и Калужской областями, один — над Тульской областью.

В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА загорелся резервуар на нефтеперерабатывающем заводе в станице Новоминской. В Белгородской области беспилотник ударил по автомобилю, ранен мужчина.