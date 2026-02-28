В Ставрополе на регулируемый тариф переведут 22 маршрута

В Ставрополе на регулируемый тариф планируется перевести 22 автобусных маршрута. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Речь идет как о городских, так и о дачных маршрутах. Изменения коснутся рейсов: №16 «11-й километр – СтавНИИГиМ»; №20 «СТ Мечта – СТ Химик / Бульвар Зелёная Роща», №25 «Российский проспект – СТ Нива», №27 «Рынок № 2 – микрорайон Дёмино», №28 «Российский проспект – СТ Виктория», №16А «11-й километр – СтавНИИГиМ» с заездом в Грушевый, №29м «12-й километр – кварталы 17/77», №55м «Торговый комплекс на Чехова – 373-й квартал», №9м «2-й Юго-Западный проезд – улица Пестеля», №19м «СТ Химик / Бульвар Зеленая Роща – детская горбольница им. Филиппского», №4 «Улица Южный Обход, 55/9 – Стеклотарный завод».

Кроме того, на регулируемый тариф также переведут маршруты: №8 «Инструментальный завод – улица 45-я Параллель», №15 «Исторический парк – Атаманская улица», №48 «ЖК Соборный – улица Чехова», №27м «Рынок № 2 – микрорайон Дёмино», №31м «Таксопарк – поликлиника № 9», №32А «566-й квартал – лица Мимоз», №35м «СТ Химик / Бульвар Зеленая Роща – Автостанция № 1», №40м «СТ Мечта – микрорайон Радуга», №42м «Атаманская улица – 204-й квартал», №45м «ТЦ Метро – Стеклотарный завод» и №47м «Торговый комплекс на Чехова – Бульвар Архитекторов».

Комитет по организации транспортного обслуживания населения города уже готовит соответствующие документы.

Мария Хоперская