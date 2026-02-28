Руководство ЗАЭС сообщило примерные сроки ремонта на станции

Ремонт линии внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС «Ферросплавная-1» займет не менее недели, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«Ремонт непростой и потребует времени, поэтому быстро его завершить не получится. Ориентировочно он займет не меньше недели»,— сказала госпожа Яшина ТАСС. Она уточнила, что по сравнению с прошлыми ремонтами объем работ «довольно большой».

Резервная линия «Ферросплавная-1» мощностью 330 кВ была отключена 10 февраля из-за, предположительно, боевых действий в районе ЗАЭС, сообщало МАГАТЭ. Все основные функции по сохранению безопасности обеспечивает линия «Днепровская» мощностью 750 кВ. 27 февраля гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что в районе АЭС введен локальный режим прекращения огня.