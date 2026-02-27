Лихачев сообщил об установлении локального режима тишины в районе ЗАЭС

В районе Запорожской АЭС введен локальный режим тишины. Об этом сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, передает ТАСС.

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Локальный режим тишины необходим для восстановления линии «Ферросплавная-1», заявил Алексей Лихачев. По его словам, работы будут идти как минимум неделю.

Прекращение огня около Запорожской АЭС достигнуто с участием гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, а также при поддержке Росгвардии, Минобороны и МИД России, уточнил Алексей Лихачев. Он отметил, что это уже пятый случай введения локального режима тишины для проведения ремонта в районе ЗАЭС. Ситуация в Энергодаре, где расположена станция, остается неспокойной, добавил господин Лихачев.

«Ферросплавная-1» была отключена 10 февраля после атаки вооруженных сил Украины, сообщали в ЗАЭС. Сейчас энергоснабжение станции осуществляется в полном объеме по резервной линии «Днепровская». Радиационная обстановка на объекте и прилегающей территории в норме, показатели соответствуют природному фону.