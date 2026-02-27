Взрыв прогремел в жилом доме на юге Москвы

Взрыв прогремел в жилом доме на улице Кадырова в московском районе Южное Бутово, сообщил источник «РЕН ТВ». Судя по кадрам с места ЧП, взрывная волна выбила окна в нескольких квартирах и стену на 15 этаже — она повисла на арматуре.

По данным Telegram-канала Mash, взрыв произошел около 21:45 мск. По информации «РЕН ТВ», он прогремел на кухне на 15 этаже. Пострадал один человек. В «Мосгаз» сообщили телеканалу, что дом, где произошел взрыв, не был газифицирован. На место прибыли четыре пожарные машины и две кареты скорой помощи.