Супертяжелая гизофрения

Лучший боксер-супертяжеловес мира Александр Усик свой следующий бой проведет против очень знаменитого соперника. Но знаменитым голландца Рико Верхувена сделал отнюдь не бокс, а кикбоксинг. В нем он на протяжении целого десятилетия считался почти таким же бесспорным королем, как Усик в своем виде. Без ударов ногами Верхувен провел всего один бой — давний и против противника, который всем подряд проигрывал нокаутом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рико Верхувен в 2021 году

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters Рико Верхувен в 2021 году

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Издание The Ring, принадлежащее превратившемуся в главного инвестора в современном боксе руководителю Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейху, анонсировало следующий бой нынешнего короля супертяжелой категории Александра Усика. Он состоится 23 мая и будет, судя по афише, организован в локации, которая большие спортивные события, кажется, еще не принимала,— возле пирамид в Гизе. Транслировать поединок будет стриминговый сервис DAZN. Но еще больше, чем необычная локация, судя по комментариям к новости, поклонников бокса изумило имя оппонента украинца, который в предыдущий раз вышел на ринг в июле прошлого года. Победой нокаутом в поединке с британцем Даниэлем Дюбуа он вернул себе статус абсолютного чемпиона мира, добавив к поясам Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) принадлежавший Дюбуа пояс Международной боксерской федерации (IBF). С ним Усик до этого на время добровольно расстался ради повторного и чрезвычайно выгодного с коммерческой точки зрения матча против Тайсона Фьюри.

На самом деле имя звучное. Его знают по крайней мере сотни тысяч фанатов единоборств, если не миллионы.

У голландца Рика Верхувена прозвище Принц, но он такой же полноценный король своего жанра, как и Усик. Только вот этот жанр отнюдь не бокс, а кикбоксинг, «смежный» вид, в котором разрешено наносить удары как руками, так и ногами.

В нем Верхувен к своим 36 годам (он на три года моложе Усика) добился колоссальных успехов. Голландец в течение почти 12 лет удерживал звание чемпиона Glory, ведущего в кикбоксинге промоушена. За это время он выиграл практически у всех сильнейших соперников, причем, как правило, брал над ними верх уверенно и эффектно.

Однако в ноябре прошлого года Верхувен объявил, что покидает Glory. Сначала предполагалось, что он расстался с ним ради перехода в UFC, основной промоушен в смешанных единоборствах (MMA). В нем довольно часто оказываются кикбоксеры. Они нередко легко адаптируются к правилам MMA. Но в итоге голландец преподнес сюрприз, согласившись выступить в виде, который хотя и похож на кикбоксинг, как считается, но требует слишком специфических навыков и слишком специфической подготовки от представителя любого другого вида.

Правда, формально боксерский опыт у Рика Верхувена все же есть.

Его фамилию можно даже обнаружить в базе данных BoxRec, фиксирующего практически все бои в боксе. Тот единственный, что провел Верхувен, состоялся давным-давно, в 2014 году, в Германии. Голландец его выиграл. Но его противником в том матче был некий венгр Янош Финфера, который до этого уступил досрочно во всех пяти проведенных поединках, а после столкновения со 120-килограммовым кикбоксером завершил карьеру.

Алексей Доспехов