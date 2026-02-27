Новак заявил о намерении снизить дисконт на нефть до $10

Правительство будет стремиться снизить дисконт на российскую нефть примерно до $10 за баррель. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на открытой встрече в образовательном центре «Сириус».

«В лучшие времена, я имею в виду уже в санкционном периоде, у нас дисконт на нефть был на уровне примерно около $10 за баррель. И мы будем стремиться, чтобы эта цифра снижалась примерно до этого уровня», — сказал он (цитата по «Интерфакс»).

Господин Новак уточнил, что доля нефтегазовых доходов в бюджете составляет около 15%, тогда как «еще недавно была 50%». Снижение доли он назвал допустимым при условии сохранения общего объема поступлений и подчеркнул важность отказа от «нефтяной иглы».

Вице-премьер признал риски дефицита бюджета из-за более низких цен на российскую нефть по сравнению с прогнозом. По его словам, давление связано со снижением средней цены Brent и котировок Urals, а также с перенаправлением поставок на более удаленные рынки, что увеличивает транспортные издержки.

25 февраля Александр Новак допустил возможность запрета экспорта топлива при необходимости.